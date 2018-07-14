"Будет странно": в России отреагировали на неожиданное требование ФИФА по ЧМ-2018

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на требование ФИФА меньше показывать привлекательных болельщиц на трибунах во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу-2018.

"Подходить к решению этого вопроса нужно взвешенно. В России правда очень много красивых и привлекательных женщин. Эти женщины наше достояние, мы ими гордимся. Мне кажется, будет странно, если операторы будут действовать слишком выборочно при съёмке трибун болельщиков. Потому что нельзя же не показывать российских женщин только потому, что они красивые и привлекательные", - заявила Канделаки в интервью "Говорит Москва".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Крымнашисты" наглым образом нарушили регламент ФИФА на ЧМ-2018.