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8 сентября • обновлено в 11:28
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"Будет провал": в "Шахтере" рассказали о шансах в Лиге чемпионов

11.4т Читать материал на украинском

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего старта его команды в групповом турнире Лиги чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

ФК "Шахтер"

"Мы считаем, что если не выйдем из группы, то это для нас будет провал, понимаете. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий это будет провальная работа, если смотреть именно на Лигу чемпионов как на турнир. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах - команда, которая играет в Лиге чемпионов и выходит из группы - сработала", - объяснил Палкин в интервью каналу "Футбол 1".

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Напомним, "Шахтер" стартует 18 сентября домашним матчем против "Манчестер Сити". Дальше "горняков" ждет выезд к "Аталанте", спаренное противостояние с загребским "Динамо", снова "Ман Сити" и заключительный поединок с итальянской "Аталантой" в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" оконфузился в дебютном матче Евгения Коноплянки.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Сергей Палкин
Место
Украина Донецк
Тег
ФК Шахтер
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Заголовки тут идиоты пишут!
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