"Будет провал": в "Шахтере" рассказали о шансах в Лиге чемпионов

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего старта его команды в групповом турнире Лиги чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ФК "Шахтер"

"Мы считаем, что если не выйдем из группы, то это для нас будет провал, понимаете. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий это будет провальная работа, если смотреть именно на Лигу чемпионов как на турнир. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах - команда, которая играет в Лиге чемпионов и выходит из группы - сработала", - объяснил Палкин в интервью каналу "Футбол 1".

Напомним, "Шахтер" стартует 18 сентября домашним матчем против "Манчестер Сити". Дальше "горняков" ждет выезд к "Аталанте", спаренное противостояние с загребским "Динамо", снова "Ман Сити" и заключительный поединок с итальянской "Аталантой" в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" оконфузился в дебютном матче Евгения Коноплянки.

О спорте и не только – в нашем Instagram!