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17 декабря • обновлено в 12:51
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"Будет приятнее": Коноплянку не расстроил вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов

1.1т
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Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка считает, что вылет его команды из Лиги чемпионов не является катастрофой.

"Отпустили это поражение. Может быть, оно и к лучшему, понимаете. Может быть, мы не были готовы к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов. Может быть, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы. Это будет приятнее, чем вылететь в 1/8", – заявил Коноплянка в интервью программе "Профутбол".

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

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Он также заявил, что необходимо "позитивно смотреть на вещи и пытаться как можно лучше выступить в Лиге Европы", добавив, что первую часть сезона в исполнении "горняков" можно занести в актив команде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 декабря, "Шахтер" узнал соперника по 1/16 Лиги Европы.

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Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Персона
Евгений Коноплянка
Тег
ФК Шахтер
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