МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Будет плевок": Коноплянка высказался о Ракицком и работе в России

4.4тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему и национальной команде будет не хватать Ярослава Ракицкого.

Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка

Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка

football.ua

"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", – цитирует футболиста "Шальке" Tribuna.com.

Евгений отказался отвечать на вопрос, что он будет делать, если ему придет предложение из России.

"Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас... " – сказал Коноплянка.

Новости
Шевченко вышел из себя из-за Ракицкого

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Ярослав РакицкийЕвгений Коноплянка
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
38
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения