"Будет плевок": Коноплянка высказался о Ракицком и работе в России

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему и национальной команде будет не хватать Ярослава Ракицкого.
Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка
football.ua
"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", – цитирует футболиста "Шальке" Tribuna.com.
Евгений отказался отвечать на вопрос, что он будет делать, если ему придет предложение из России.
"Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас... " – сказал Коноплянка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
4 марта Андрей Шевченко огласил состав на матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. В списке фамилия Ракицкого отсутствует.
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