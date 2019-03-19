"Будет плевок": Коноплянка высказался о Ракицком и работе в России

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему и национальной команде будет не хватать Ярослава Ракицкого.

Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка football.ua

"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", – цитирует футболиста "Шальке" Tribuna.com.

Евгений отказался отвечать на вопрос, что он будет делать, если ему придет предложение из России.

"Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас... " – сказал Коноплянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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