"Будет ли рисковать": стали известны детали травмы лидера "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, получивший травму в матче 1-го тура чемпионата Украины против "Карпат" (2:0), идет на поправку.

Об этом сообщил в Facebook журналист пресс-службы "бело-синих" Андрей Шахов. "Только что общался с Вербичем — чувствует себя нормально. Не знаю, будет ли тренерский штаб рисковать им завтра в матче со "Львовом", но против "Брюгге" Бени сможет нам помочь", — написал Шахов.

Беньямин Вербич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у лидера "Динамо". В матче с "Карпатами" Вербич провел на поле только тайм, а после игры вышел из раздевалки с перевязанным коленом.

Первый матч квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" — "Динамо" состоится во вторник, 6 августа.

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