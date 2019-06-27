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"Будет искать новый вызов": в "Шальке" "поставили крест" на Коноплянке

"Будет искать новый вызов": в "Шальке" "поставили крест" на Коноплянке
Генеральный директор гельзенкирхенцев сделал заявление
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Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер подтвердил информацию, что команда бльше не рассчитывает на помощь украинца Евгения Коноплянки.

"Бенталеб, который в настоящее время находится на реабилитации, будет переориентироваться. Как и Коноплянка, он тоже будет искать новый вызов", — цитирует Шнайдера пресс-служба гельзенкирхенцев.

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В "Шальке" психанули из-за Коноплянки и пошли на решительный шаг

Ранее СМИ сообщили о том, что Евгений может перейти в "Фенербахче". В то же время, как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал не заинтересован в услугах Коноплянки, так как считает, что украинец существенно потерял в игровом плане за последний сезон.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Германия
Тег
ФК Шальке
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