"Будем двигать": Алиев сделал громкое заявление

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что готов стать президентом украинской Премьер-лиги (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ).

"Если стану президентом УПЛ, то будет порядок. Уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Уволю всех. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от аматоров и заканчивая профессионалами. "Старики" не засиделись, они заворовались. Готов даже президентом УАФ быть. Павелко? Ничего. Будем как-то двигать", – цитирует слова Алиева информагентство Footboom.

Александр Алиев @aliev_sasha88

Он также отметил, что все же привлек бы несколько знающих людей, которые помогли бы ему и его команде "двигаться в правильном направлении".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев ответил согласием на вопрос о возможной работе главным тренером в киевском "Динамо" и рассказал, как бы поступил с президентом команды Игорем Суркисом.