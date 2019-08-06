"Брюгге" - "Динамо": видеообзор матча

Киевское "Динамо" не смогло увезти победу с гостевого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Бельгии против "Брюгге" завершилась с счетом 1:0 в пользу хозяев.

Вице-чемпионы Украины большую часть времени провели в защите, а на 37-й минуте Караваев привез пенальти. Новичок столичного клуба у себя в штрафной сбил Ванакена, после чего сам пострадавший точно реализовал удар с точки.

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Отметим. что в случае успеха в двухматчевом противостоянии с бельгийцами, в раунде плей-офф киевляне сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

3 августа киевляне добыли уверенную гостевую победу над ФК "Львовом" во 2-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:3.

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