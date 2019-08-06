Брюгге – Динамо: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 6 августа, начнет свои выступления в новом розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира – Лиге чемпионов.

В первом матчей третьего квалификационного раунде подопечные Александра Хацкевича сыграют на выезде с бельгийским "Брюгге". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матч Брюгге – Динамо. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Поддержать вице-чемпионов Украины можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.

ФК "Динамо" Киев

Кроме того, игру покажет онлайн портал ТСН "Проспорт".

ПРОГНОЗ НА БРЮГГЕ – ДИНАМО

Фаворитом первого украино-бельгийского противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу "Брюгге" принимаются с коэффициентом 1,94.

Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех коллектива Александра Хацкевича достигают уровня 4,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок на стадионе "Ян Брейдель" будет испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом.

Помогать ему будут лайнсмены Роберто Алонсо Фернандес и Теодоро Сабрино Маган, а роль четвертого реыери исполнит Пабло Гонсалес Фуэртес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Мы понимаем, что нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У "Брюгге" сменился главный тренер. С предыдущим наставником эта команда играла по схеме 4-3-3, которую используют многие команды Бельгии и Нидерландов. Как будет строиться игра "Брюгге" при новом тренере, увидим, но я не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения.

Филипп Клеман

Филипп Клеман, главный тренер "Брюгге":

– Мы посмотрели несколько матчей "Динамо". У киевлян много молодых талантов в составе, во всех линиях их игроки показывают футбол высокого уровня. Обыграть их будет непросто, нам нужно продемонстрировать свои лучшие качества против украинцев.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Брюгге": Хорват – Мата, Митрович, Дели, Соболь – Ванакен – Вормер, Ритс, Деннис – Тау, Бонавентуре

"Динамо": Бойко – Караваев, Кендзера, Бурда, Миколенко - Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" получило неожиданный бонус перед стартом в Лиге чемпионов.

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