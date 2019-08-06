Брюгге - Динамо: онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов играет в Бельгии с местным "Брюгге".

В концовке первого тайма Ванакена в своей штрафной сбил Караваев. Арбитр без сомнения поставил пенальти, который сам же пострадавший и реализовал

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео гола.

Брюгге Бельгия – Динамо Украина 1:0

Гол: 1:0 – 37, пенальти Ванакен.

Брюгге – Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Тау, Окереке.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).

Предупреждения: Дели (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзера (44), Родригеш (68).

Отметим. что в случае успеха в двухматчевом противостоянии с бельгийцами, в раунде плей-офф киевляне сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

3 августа киевляне добыли уверенную гостевую победу над ФК "Львовом" во 2-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:3.

Кроме того, накануне столичная команда совершила громкий трансфер, подписав игрока сборной Люксембурга.

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