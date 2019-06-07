Бросался бутылками: Коноплянка рассказал, что устроил Шевченко перед матчем с Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем команды с сербами в отборе Евро-2020 произнес крайне эмоциональную речь для мотивации подопечных.
По словам лидера "желто-синих" Евгения Коноплянки, наставник даже бросался в раздевалке различными предметами.
Андрей Шевченко
ФФУ
"Выполнили то, что от нас требовали тренеры. Понимали, что если на поле кто-то опускается, то нужно подниматься. Мотивационная речь Шевченко перед игрой? Там так полетела бутылка, что чуть не убила не буду говорить кого. Он хорошо нас мотивировал. Ну мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру. Поддержка была нереальной", – цитирует хавбека "Шальке" портал "Динамомания".
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины разгромила Сербию в отборе к чемпионату Европы 2020 году, отгрузив сопернику пять сухих мячей.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.