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Бросался бутылками: Коноплянка рассказал, что устроил Шевченко перед матчем с Сербией

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем команды с сербами в отборе Евро-2020 произнес крайне эмоциональную речь для мотивации подопечных.

По словам лидера "желто-синих" Евгения Коноплянки, наставник даже бросался в раздевалке различными предметами.

Новости
Украина – Сербия: видео-обзор матча отбора Евро-2020

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ФФУ

"Выполнили то, что от нас требовали тренеры. Понимали, что если на поле кто-то опускается, то нужно подниматься. Мотивационная речь Шевченко перед игрой? Там так полетела бутылка, что чуть не убила не буду говорить кого. Он хорошо нас мотивировал. Ну мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру. Поддержка была нереальной", – цитирует хавбека "Шальке" портал "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины разгромила Сербию в отборе к чемпионату Европы 2020 году, отгрузив сопернику пять сухих мячей.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Евгений КоноплянкаАлексей Шевченко
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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