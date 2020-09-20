Британский футболист разбился, выпав из окна в Стамбуле: момент попал на видео

Британский футболист Энтони Макдауэлл, который выступал в свое время за "Саутсайд Юнайтед", найден мертвым под окнами отеля в Стамбуле.

На видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как 35-летний Макдауэлл раскачивается за окном своей комнаты, пытаясь перелезть в окно соседнего номера, но теряет равновесие и падает.

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"Макдауэлл прилетел из Великобритании 15 сентября вместе со своей девушкой. Затем пара встретила некого гражданина США, который находился в Стамбуле в течение месяца, и все трое провели ночь в одной комнате в отеле в стамбульском районе Каракей. Утром 16 сентября компания поссорились в холле, после чего Макдауэлл в гневе ушел в свой номер", – цитирует Hurriyet своего источника в правохранительных органах.

Полиция подтвердила показания, данные его девушкой и американским другом пары, просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения, которая показала, что Макдауэлл отправился в свою комнату один. По словам сотрудников полиции, в номере были обнаружены некоторые опиатные наркотики.

Причина, по которой Макдауэлл пытался перелезть из окна в окно, до сих пор неизвестна.

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