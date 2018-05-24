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Британская певица устроила яркую фотосессию на НСК "Олимпийский", вызвав восторг в сети

6.1тЧитать новость на украинском

Британская певица Дуа Липа, которая выступит перед болельщиками на церемонии открытия финала Лиги чемпионов, уже прибыла в Киев. 22-летняя исполнительница побывала на НСК "Олимпийский", где приняла участие в яркой фотосессии, чем привела в восторг фанатов.

"Три дня до финала Лиги чемпионов УЕФА", – написала Липа на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники певицы восхитились фотографиями с "Олимпийского", позавидовав киевлянам.

Instagram Дуа Липы

Instagram Дуа Липы

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"Почему я живу не в Киеве?", "Вау! Очень красиво", "Великолепная красотка", "Ты выиграешь Лигу чемпионов", "Лети ко мне, у меня дача свободная", "Желаем тебе удачи в Киеве", – пишут в комментариях под фото. Отметим, что всего за 11 часов пост Липы набрал почти 800 тысяч лайков.

Instagram Дуа Липы

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ошибке УЕФА перед финалом Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
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