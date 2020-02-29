Голкипер "Гренобля" Брис Мобле забил курьезный гол в свои ворота, который в соцсетях успели окрестить "автоголом года".

Брис Мобле

В поединке 27-го тура чемпионата Франции в Лиги 2 против "Кана" (0:2) 30-летний француз на 18-й минуте встречи поймал мяч, а при попытке сделать бросок на своего одноклубника, футбольный снаряд выскользнул и покатился в ворота.

"Я хотел быстро начать атаку, но увидел, что партнер на меня не смотрит, поэтому передумал. А потом мяч вылетел из рук. Такое бывает. Я достал мяч, думая, что все будет окей, но он уже пересек линию", - прокомментировал ситуацию вратарь.

Новости Голкипер перехитрил сам себя и стал автором нелепейшего автогола

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интересный случай произошел на чемпионате Саудовской Аравии: голкипер одной из команд на последних минутах матча совершил сейв, отбив 11-метровый, а затем стал героем у чужих ворот, став автором решающего гола.

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