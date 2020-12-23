Брестское "Динамо" больше не сможет платить зарплату Хачериди

Председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа рассказал, что из-за изменений в подходе к финансированию команда больше не сможет позволить себе зарплату украинца Евгения Хачериди.

Как сообщает издание "Вечерний Брест", он отметил, что в клубе не останется никого из футболистов, выступавших за "Динамо" в сезоне 2019/20. По его словам, теперь костяк состава будет состоять из молодых игроков.

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол", – заявил Коледа.

Напомним, что Хачериди перешел в брестское "Динамо" в январе 2020 года. За это время он сыграл 21 матч, не отметившись результативными действиями, и заработал 6 желтых и 1 красную карточку. Его контракт действует до 31 декабря 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брест покинул другой украинец Артем Милевский, намекнув на возвращение в украинскую Премьер-лигу. Слухи связывали его со львовским "Рухом", однако президент дебютанта УПЛ Григорий Козловский заявил, что нападающий не перейдет в его команду.