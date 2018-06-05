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Задолжали! Луческу выступил с требованием к сборной Бразилии перед ЧМ-2018

1.6тЧитать новость на украинском

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу потребовал от Федерации футбола Бразилии премию за подготовку игроков национальной сборной.

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"Я хорошо знаю бразильских игроков. Бразильцы должны выдать мне премию! Сейчас в сборной играет восемь человек, которых я тренировал. Есть ряд бразильцев, кто выступает за "Шахтер". Я люблю эту команду и до сих пор чувствую себя ее частью", - цитирует румынского специалиста Sport24.ru.

Свой очередной контрольный поединок в рамках подготовки к ЧМ сегодня проведет сборная России. Соперник – сборная Турции, которую сейчас тренирует Луческу-старший.

Матч пройдет в Москве на арене ЦСКА. Начало в 19.00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, шансы подопечных Станислава Черчесова на домашнем мундиале унизительно малы.

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Тема
ЧМ-2018
Персоны
Мирча ЛуческуСтанислав Черчесов
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Турции по футболу
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