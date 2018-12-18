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Бразильцы клуба УПЛ похвастались знанием украинского языка

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Бразильские футболисты дебютанта Премьер-лиги ФК «Львов» заговорили на украинском языке. На своей странице в Facebook клуб запостил видео, где игроки хвастаются своими знаниями.

В акции взяли участие шесть футболистов: защитники Лукас Тейлор и Мартан Пимента, полузащитники Рафаэль Сабино и Жонатан Лима, а также нападающие Бруно Дуарте и Жулио Сезар. Игроки назвали слова на украинском, которые они успели изучить, находясь в нашей стране.

Бразильцы клуба УПЛ похвастались знанием украинского языка

ФК Львов

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Среди украинского лексикона футболистов в основном были слова приветствия, а также то, что непосредственно помогает им на поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко учил своего партнера по команде петь национальный гимн Украины. Видео эпизода украинский спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Тег
ФК Львов
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