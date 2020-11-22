Бразильский рекордсмен потерял сознание в матче РПЛ и напугал комментатора. Видео

С бразильским полузащитником футбольного клуба "Сочи" Жоазиньо случилась неприятная ситуация в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА.

После столкновения с хавбеком Бахтиером Зайнутдиновым, легионер на некоторое время потерял сознание, вынудив медиков "Сочи" в срочном порядке выбежать на поле.

Рекордсмен среди всех бразильских полевых игроков по количеству матчей в чемпионатах России напугал комментатора Георгия Черданцева, заявившего, что это зрелище приводит в ужас.

После небольшой паузы 31-летний бразилец пришел в себя и смог продолжить встречу. Матч завершился со счетом 1:1.

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