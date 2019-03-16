Бразильский предатель "Динамо" спел гимн Украины - видеофакт

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес подал документы на получение украинского гражданства. Перед матчем 22-го тура Премьер-лиги против "Зари" экс-футболист "Динамо" исполнил гимн Украины.

Во время традиционной церемонии перед поединками чемпионата Мораес положил руку на сердце. Момент исполнения гимна украинским футболистом попал на видео.

"Шахтер" обыграл "Зарю" в заключительном поединке первой части сезона. Единственный гол во встрече забил Мораес на 26-й минуте.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Напомним, что еще один футболист "Шахтера" Исмаили также собирался получать украинское гражданство, однако потом отказался от этой идеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который выступает за российский "Зенит", объяснил, почему не поет гимн Украины. Позже украинский защитник признался, что уже привык, что его критикуют за отказ петь главную песню страны перед официальными матчами.

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