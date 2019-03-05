Бразильский предатель "Динамо" оконфузился со сборной Украины

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который летом 2018 года перешел из киевского "Динамо", не успел получить украинское гражданство перед первыми отборочными поединками сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не включил бразильца в состав на матчи против Португалии и Люксембурга.

Жуниор Мораес ФК Шахтер

"Мораеса в списке вызванных футболистов нет. Похоже, он все-таки не успел получить гражданство, потому что там происходит какая-то ситуация и он уже подал соответственные документы. Но Шевченко все-таки отстаивает свою точку зрения, что если у футболиста есть паспорт, он его вызывает, если нет – то нету смысла о чем-то говорить. В крайнем случае, если у тебя есть гражданство, тебя рассматривают как кандидата, а если нет, тогда ты вне списка", - сказал известный журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык-Live".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на первые матчи квалификации чемпионата Европы. Среди футболистов не нашлось места защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе 2019 года подписал контракт с российским "Зенитом".

Болельщики поддержали это решение наставника национальной команды.

"Глава футбольного союза" так называемой донецкой народной республики Игорь Петров резко раскритиковал отсутствие фамилии Ракицкого в заявке.

В России футбольная общественность также отреагировала на игнорирование Ярослава со стороны Андрея Шевченко.

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