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Бразильский предатель "Динамо" оконфузился со сборной Украины

8.7тЧитать материал на украинском

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который летом 2018 года перешел из киевского "Динамо", не успел получить украинское гражданство перед первыми отборочными поединками сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не включил бразильца в состав на матчи против Португалии и Люксембурга.

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Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

ФК Шахтер

"Мораеса в списке вызванных футболистов нет. Похоже, он все-таки не успел получить гражданство, потому что там происходит какая-то ситуация и он уже подал соответственные документы. Но Шевченко все-таки отстаивает свою точку зрения, что если у футболиста есть паспорт, он его вызывает, если нет – то нету смысла о чем-то говорить. В крайнем случае, если у тебя есть гражданство, тебя рассматривают как кандидата, а если нет, тогда ты вне списка", - сказал известный журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык-Live".

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Тема
чемпионат Европы по футболу
Персоны
Жуниор Мораесфутболист Андрей ШевченкоИгорь Цыганык
Тег
сборная Украины по футболу
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