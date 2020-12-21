Бразильский легионер вернется в "Динамо" и поедет с командой на сборы – СМИ

Бразильский футболист Сидклей, который в 2020 году играл за "Коринтианс" на правах аренды, вернется в "Динамо" и поедет с командой на первый тренировочный сбор.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", такое решение было принято после консультации с наставником киевлян Мирчей Луческу. Румынский специалист его одобрил.

Сезон 2020/21 Сидклей начинал игроком основного состава, однако после пяти матчей он все реже стал выходить на поле. Сначала его оставляли на лавке для запасных, а затем и вовсе перестали включать в заявку. В последний раз бразилец получал игровую практику в октябре.

В 2020-м Сидклей принял участие в 18 поединках во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями, выступая на позиции левого защитника.

Напомним, что футболист пришел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико Паранаенсе", но провел за клуб только 23 матча, забив 1 гол и отдав 2 передачи.

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