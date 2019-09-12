"Они утомляют": бразильский футболист "Шахтера" назвал единственный недостаток Киева

Бразильский футболист "Шахтера" Матеус Кардосо Лемос Мартинс, более известный как Тете, признался, что очень недоволен трафиком в столице Украины.

Тете ФК Шахтер

"Мне понравилась Украина. Приняли тепло. Нравится Киев – здесь есть куда сходить, чем заняться, пройтись по магазинам. Не скучно. Единственный недостаток – пробки. Они утомляют, кажется, что они бесконечны. Трафик очень плотный, много‑много машин. Я иногда из‑за пробок даже опаздывал на тренировки. Теперь стараюсь выезжать с запасом времени", – цитирует Тете sport.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля полузащитник молодежной сборной Бразилии подписал 5-летний контракт с "горняками".

Позже генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о впечатляющих подробностях трансфера Тете

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