Бразильский футболист признался, почему принял гражданство Украины

Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признался, что счастлив в Украине и именно по этой причине решился принять гражданство нашей страны.

Мораес и его ребенок с паспортом Украины ФК Шахтер

"Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад. Здесь растут и пошли в школу наши дети. У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине", - цитирует 31-летнего уроженца Сантуса пресс-служба "горняков".

Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что еще не владеет полной информацией о получении Мораесом украинского паспорта.

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