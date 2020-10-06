Бразильский футболист принял роды у жены на улице. Видео

Максим Иншаков Футбол 23:48, 6.10.2020 Обновлено: 23:55, 6.10.2020

Бразильский футболист Брайан Борхес Машкареньяш, выступающий за "Наутико" (второй дивизион чемпионата страны), принял роды у своей жены Миллены прямо на улице.

Инцидент сняли камеры наружного наблюдения. После того, как игрок выложил запись в сеть, она стала вирусной и разлетелось по всему интернету.

На видео видно, как 24-летний атакующий полузащитник пытается отвезти супругу в клинику, однако не успевает это сделать. Около парковки у женщины отошли воды, после чего, Борхесу ничего не оставалось, как самому принять новорожденную дочку, подставив руки.

Спустя некоторое время приехали медики, которые забрали всех в госпиталь. Комментируя произошедшее, Борхес заявил, что будет рассказывать ребенку об этом дне.

Брайан и Миллена в больнице
Instagram Брайана Машкареньяша

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный бразильский игрок донецкого "Шахтера" расстался со своей женой россиянкой Екатериной Дорожко и начал встречаться с моделью Лумой Симойнш.

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