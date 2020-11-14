Бразильские футболисты организовали шедевральный командный гол. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:14, 14.11.2020 Обновлено: 20:15, 14.11.2020

Бразильские футболисты, выступающие в четвертом дивизионе страны организовали потрясающе красивый гол.

Все сделали два игрока. Первый из них отобрал мяч на своей половине, сделав это шедевральным дриблингом. Один за одним защитник обыграл четверых соперников, отдав пас в центральную зону. Его партнер на противоходе прошел троих, выдал передачу вразрез, после чего форварду осталось лишь подставить ногу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться эстетикой футбола от южноамериканцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский футболист шотландского футбольного клуба "Рейнжерс" Кемар Руф отметился феноменальным ударом в матче 1-го тура Лиги Европы.

27-летний нападающий забил на последних минутах бельгийскому "Стандарту", "выстрелив" с центра поля.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Экс-советник Ермака заявил о масштабных махинациях на строительстве дорог за счет Covid-фонда

Больной COVID-19 Зеленский записал новое видео из больницы: о чем говорил

К семейному врачу так и не дозвонилась: украинка рассказала о своем опыте лечения коронавируса

Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатомета – штаб ООС

У судьи КСУ нашли элитный особняк под Киевом и "проблемы" в декларации. Видео