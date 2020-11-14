Бразильские футболисты организовали шедевральный командный гол. Видео

Бразильские футболисты, выступающие в четвертом дивизионе страны организовали потрясающе красивый гол.

Все сделали два игрока. Первый из них отобрал мяч на своей половине, сделав это шедевральным дриблингом. Один за одним защитник обыграл четверых соперников, отдав пас в центральную зону. Его партнер на противоходе прошел троих, выдал передачу вразрез, после чего форварду осталось лишь подставить ногу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться эстетикой футбола от южноамериканцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский футболист шотландского футбольного клуба "Рейнжерс" Кемар Руф отметился феноменальным ударом в матче 1-го тура Лиги Европы.

27-летний нападающий забил на последних минутах бельгийскому "Стандарту", "выстрелив" с центра поля.