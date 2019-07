Бразилия оставила Месси без трофея на Копа Америка-2019

Сборная Бразилии обыграла своего вечного конкурента - команду Аргентины - и вышла в финал Копа Америка-2019.

Культовое противостояние двух южноамериканских грандов состоялось в бразильском Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао". "Пентакампеоны" одержали победу над Месси и К со счетом 2:0 благодаря голам Габриэла Жезуса в первом тайме и Роберто Фирмино после перерыва.

Первый гол Бразилии на 19-й минуте получился образцовым: идеальная комбинация парней в желтом и Жезус расстреливает ворота в упор.

Dani Alves immediately recognises that Firmino is free, but chooses to engage Tagliafico and Otamendi. This stops them from protecting the goal, allows deeper runs into the box and shortens Firmino’s pass to Gabriel Jesus. #BRAvARG #CopaAmerica #finishingschool pic.twitter.com/ZQrKEI7Ouy