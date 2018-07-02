Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Пятикратные чемпионы мира бразильцы считаются явным фаворитом матча 1/8 финала первенства планеты-2018 с Мексикой. Битва за выход в следующий раунд состоится на стадионе "Самара Арена" в понедельник, 2 июля. Обозреватель проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Мексика. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "селесао" принимаются с коэффициентом 1,45. Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех Мексики достигают уровня 7,50. При этом поставить на выход Бразилии в четвертьфинал можно с коэффициентом 1,20. А аналогичная позиция на их соперника оценивается показателем 4,33.

Аналитики также не пришли к единому выводу относительно результативности матча. Ставки на то, что в игре будет забито менее трех или более двух мячей, принимаются с одинаковой котировкой – 1,85.

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