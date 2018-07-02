Бразилия – Мексика: онлайн-трансляция матча плей-офф ЧМ-2018

Сборная Бразилии, которая рекордные пять раз становилась сильнейшей на планете, в понедельник, 2 июля, проведет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе "Самара Арена" подопечные Тите сыграют с командой Мексики. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Мексика. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БРАЗИЛИЯ – МЕКСИКА
Увидеть поединок представителей Южной и Северной Америки можно будет на телеканале "Интер". По традиции показ игры сопроводит традиционная аналитическая студия.
Кроме того, прямую трансляцию из Самары проведут российский "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛИЯ – МЕКСИКА
Явным фаворитом противостояния считается сборная Бразилии. Ставки на победу "селесао" в основное время принимаются с коэффициентом 1,50.
Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех мексиканской команды достигают уровня 7,50.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Обслуживать встречу доверили бригаде во главе с лучшим арбитром Италии – Джанлукой Рокки. Помогать ему будут соотечественники Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Роль четвертого рефери исполнит испанец Матеу Лаос.
Для Роккии матч в Самаре станет уже третьим на чемпионате. Ранее он работал на суперпоединке Испания – Португалия (3:3) и скандальной игре между Японией и Сенегалом (2:2).
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Тите, главный тренер сборной Бразилии:
– Мы должны помнить, что матч может растянуться на 120 минут. Я надеюсь, что футболисты повысят уровень предыдущей игры. Это вызов для меня. Прошлый матч – это стандарт. Я уважаю Мексику и всю проделанную ими работу. Наша команда будет играть аналогично с предыдущим матчем. В прошлой встрече все спортсмены проработали хорошо, и это укрепляет команду.
Хуал Карлос Осорио, главный тренер сборной Мексики:
– Наш футбольный стиль должен создавать проблемы с защитой у соперника. Мы никогда не бросаем полотенце, никогда не сдаёмся. Как играть с Бразилией? Нам нужно гарантировать, чтобы было достаточно игроков в последней трети поля, чтобы защищаться. Нам нужно будет предпринимать какие-то меры. Надеюсь, что будет замечательная игра, и мои футболисты вынесут психологическую нагрузку, и мы будем играть на равных.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Бразилия: Алиcсон – Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис – Каземиро, Паулиньо – Виллиан, Филиппе Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус
Мексика: Гильермо Очоа – Мигель Лайюн, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо – Эктор Эррера, Джовани Дос Сантос, Андрес Гуардадо – Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
На чемпионатах мира команды встречались четыре раза. Лишь четыре года назад в Бразилии мексиканцам удалось отстоять ничью (0:0). До этого "ацтеки" уступили в трех встречах мундиалей с общим счетом 0:11.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стала известна еще одна пара четвертьфиналистов на чемпионате мира 2018 года по футболу в России.
Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.