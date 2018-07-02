Бразилия - Мексика: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Встречу в Самаре активнее начали мексиканцы, но уже скоро бразильцы прибрали инициативу к своим рукам, правда забить удалось лишь во втором тайме. В обоих голах принял участие Неймар - вначале забил сам, а потом выдал пас на блюдце своему партнеру Фирмино.

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Бразилия – Мексика 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - 51 Неймар, 2:0 - 88 Фирмино.

Бразилия - Алиссон, Фелипе Луис, Миранда, Силва, Фагнер, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Неймар, Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90+1), Жезус.

Мексика - Очоа, Гальярдо, Сальседо, Айала, Альварес (Дос Сантос, 55), Гуардадо, Маркес (Лайюн, 46), Эррера, Лосано, Чичарито (Хименес, 60), Вела.

Предупреждения: Фелипе Луис, Каземиро – Альварес, Эррера, Сальседо, Гуардадо.

В 1/4 финала бразильцы сыграют 6 июля с победителем матча Бельгия - Япония, который начнется сегодня в 21.00.