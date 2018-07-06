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Бразилия - Бельгия: видео голов четвертьфинала ЧМ-2018

1.2тЧитать новость на украинском

Завершился матч 1\4 финала чемпионата мира между командами Бразилии и Бельгии.

"Красные дьяволы" выстояли в матче с минимальным преимуществом 2:1.

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На 13 минуте Фернандиньо поверг в шок всю Бразилию, срезав мяч после углового в собственные ворота. Пентакампеоне много атаковали, но подопечные Роберто Мартинеса очень слаженно действовали в защите и стремительно выбегали в контратаки. На 31 минуте после углового у ворот Куртуа мяч отскочил к Лукаку, который легко и непринужденно перенес на сумасшедшей скорости свои 94 кг почти через все поле и отдал пас на Де Брюйне. Тот еще немного сблизился с воротами Алисона и что есть силы пробил - мяч чуть не порвал сетку - 2:0.

Бразильцам таки удалось отквитать один голасо. На 76 минуте Ренато Аугусто откликнулся на заброс Филиппе Коутиньо и головой сократил отставание. Все последующие попытки полопечных Тите перевести игру хотя бы в экстратаймы не увенчались успехом.

Бразилия – Бельгия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 13, автогол Фернандиньо, 0:2 – 31 Де Брюйне, 1:2 – 76 Ренато Аугусто.

Бразилия – Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

Бельгия – Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Феллайни, Витцель, Шадли (Вермален, 83), Лукаку (Тилеманс, 87), Де Брюйне, Азар.

Предупреждения: Алдервейрелд (47), Менье (71), Фернандиньо (85), Фагнер (90).

0:1 13 Фернандиньо (автогол)

0:2 31 Де Брюйне

1:2 76 Ренато Аугусто

Напомним, в полуфинале команде Бельгии будет противостоять сборная Франции.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияКазань
Объекты
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