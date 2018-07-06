Бразилия – Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Бразилии сыграют, пожалуй, в наиболее интригующем четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года. Битва двух фаворитов российского мундиаля пройдет в пятницу, 6 июля, на стадионе "Казань Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БРАЗИЛИЯ – БЕЛЬГИЯ

Поединок за путевку в полуфинал ЧМ-2018 можно будет в эфире телеканала "Интер", который кроме трансляции матча предложит своим зрителям традиционную аналитическую студию.

Кроме того, показ игры запланировали в своей сетке российский вещатель "Россия 1" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛИЯ – БЕЛЬГИЯ

Фаворитом встречи считаются бразильские футболисты. Ставки на победу пятикратных чемпионов мира принимаются с коэффициентом 2,10.

Ничья по итогам 90 минут основного времени матча оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех бельгийцев достигают уровня 3,60.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу "красных дьяволов" и "селесао" доверили сербской бригаде арбитров во главе с Милорадом Мажичем, который в мае работал на финале Лиги чемпионов в Киеве.

Помогать ему будут соотечественники Милован Ристич и Далибор Джуржевич. А роль четвертого рефери досталась Джейру Марруфо из США.

Отметим, что для Мажича матч в Казани станет уже третьим на турнире. До этого он судил игры группового этапа Южная Корея – Мексика и Сенегал – Колумбия.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тите, главный тренер сборной Бразилии:

– У наших футболистов есть характеристики, позволяющие команде менять репертуар по ходу матчей. Они быстры, техничны, умны и способны творить на поле волшебство, но это уже зависит от них, а не от меня. Не знаю, как именно будет действовать Бельгия, но это нормально. Смотрю на предстоящий матч как на вызов для себя и своих футболистов. Мы должны расти и повышать планку, и тогда будет чувство удовлетворения.

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

– Мы не можем изменить то, кем мы являемся, а мы - атакующая команда. Бразилия и наша сборная призваны забивать голы и добиваться побед. Бразильцы будут искать мяч, но ключом к победе будет то, как каждый из соперников сумеет распорядиться мячом. Бразилия – одна из главных фаворитов мундиаля, поэтому нам уготована новая роль. Этот матч – мечта для игроков, они рождаются для такого типа игр. Мы хотим продолжить свои выступления на турнире.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело – Фернандиньо, Паулиньо – Виллиан, Филиппе Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус

Бельгия: Тибо Куртуа – Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд – Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Насер Шадли, Тома Менье – Маруан Феллайни, Эден Азар – Ромелу Лукаку

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом четыре раза. Трижды побеждали бразильцы, а еще один раз сильнее оказались их соперники. Последняя игра состоялась в 1/8 чемпионата мира-2002, где Бразилия выбила "красных дьяволов" – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Бразилии Неймар попал под шквал критики из-за постоянных симуляций на ЧМ-2018.