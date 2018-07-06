Гол Де Брюйне! Бразилия – Бельгия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018

Пятикратные чемпионы мира бразильцы в четвертьфинале ЧМ-2018 играют с национальной командой Бельгии. Встреча проходит в пятницу, 6 июля, на стадионе "Казань Арена". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Бразильские футболисты пока полностью подтверждают статус главного претендента на победу в России. "Селесао" после неоднозначной стартовой ничьи со Швейцарией выиграла три матча с одинаковым счетом – 2:0. На групповой стадии от подопечных Тите пострадали Коста-Рика и Сербия, а в 1/8 финала досталось мексиканцам.

Команду из Бельгии также относят к фаворитам мундиаля-2018. "Красные дьяволы" уверенно выиграли свою группу, опередив Англию, Панаму и Тунис. Путевку в четвертьфинал бельгийцы добыли в драматичном поединке против южнокорейцев. Проигрывая в два мяча, футболисты Роберто Мартинеса сумели выгрызть победу на последней компенсированной минуте.

Отметим, что Бразилия и Бельгия встречались на ЧМ-2002. Тогда в 1/8 финала пентакампеоны праздновали победу – 2:0. Победитель пары сыграет с сильнейшим в дуэли Уругвай – Франция.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Казань, стадион "Казань Арена"

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Бразилия – Бельгия – 0:2

Голы: Фернандиньо, 14, автогол, Де Брюйне, 31

Бразилия: 1. Алисон – 3. Жоао Миранда, 12. Марсело, 22. Фагнер, 2. Тьяго Силва, 11. Коутиньо, 15. Паулиньо, 17. Фернандиньо, 19. Виллиан, 9. Габриэл Жезус, 10. Неймар

Запасные: 16. Кассио, 23. Эдерсон, 4. Джеромел, 6. Филипе Луис, 13. Маркиньос, 20. Фирмино, 8. Ренато Аугусто, 18. Фред, 21. Тайсон

Бельгия: 1. Куртуа – 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген, 15. Менье, 6. Витсель, 7. Де Брюйне, 8. Феллаини, 10. Азар Э., 9. Лукаку Р., 22. Шадли Н.

Запасные:12. Миньоле, 13. Кастельс, 3. Вермален, 20. Боята, 23. Дендокер, 11. Феррейра-Карраско, 14. Мертенс Д., 16. Азар Т., 17. Тилеманс, 18. Янузай, 19. Дембеле, 21. Батшуайи

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40. Какой же потрясающий футбол сегодня в Казани!

37. Ух! Куртуа тащит удар Коутиньо из-за штрафной!

36. Жезус из выгодной позиции пробил мимо с 11 метров.

31. 0:2!!! Контратака от Бельгии. Лукаку протянул метров 40, выкатил на Де Брюйне, а тот с линии штрафной бахнул точно в дальний угол!

28. Неймару на бровке ногу замораживают.

26. Лукаку фолит в атаке.

23. Де Брюйне угловой подавал. Куда-то к центру поля.

21. Азар вставил по ногам Фернандиньо. Фол на половине поля Бразилии.

19. Коутиньо с 25 метров приложился. Куртуа на месте.

17. Снова мяч метался по штрафной бельгийцев.

14. 0:1!!! Охо-хо! После подачи углового экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо переправил мяч плечом в свои ворота.

13. Бельгийцы пытаются погасить активность соперника владением.

11. После подачи углового Паулиньо по мячу толком не попал.

10. Пожар в штрафной Бельгии после навеса Марсело. Еле вынесли защитники.

8. Ой-ой-ой! Тьяго Силва после подачи углового в штангу попадает!

6. Понеслась. Неймар уже на газоне. За голову держится.

4. Активнее начали бразильцы. Прессинг от "селесао".

2. Де Брюйне из-за штрафной пробил неточно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Бразильцы с центра поля стартовали.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Вышли футболисты на поле. Сейчас гимны отыграют.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды собрались в подтрибунных помещениях "Казань Арены".

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Завершилась разминка...

25 МИНУТ ДО МАТЧА. Очень интересное противостояние нас ожидает.

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды на разминку вышли.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. А вот и стартовые составы. Роберто Мартинес Дриса Мертенса оставил в запасе!

75 МИНУТ ДО МАТЧА. Сравнение команд просто потрясающее.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Уже известен соперник этой пары в полуфинале. И это... Читайте на OBOZREVATEL.

СУТКИ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сборные Бельгии и Бразилии сыграют в Казани, пожалуй, самый интригующий матч четвертьфинала ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Бразилии Неймар стал объектом травли со стороны легендарного Диего Марадоны.