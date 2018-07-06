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Бразилия - Бельгия: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

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На чемпионате мира по футболу-2018 прогремела главная сенсация турнира. В завершившемся в Казани четвертьфинальном матче сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии - главным фаворитом ЧМ.

Бельгийская сборная отправила бразильцев в глубокий нокдаун в первом тайме, забив два гола - один после ошибки Фернандиньо (автогол), а другой - после феерической контратаки с участием Лукаку и Де Брюйне. Все попытки бразильцев отыграться позволили им лишь размочить ворота соперников незадолго до конца встречи, но этого было мало.

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Сборная Бразилии пакует чемоданы, а бельгийцы впервые с 1986 года вышли в полуфинал чемпионата мира.

Бразилия – Бельгия – 1:2

Голы: 0:1 - 13 Фернандиньо (автогол), 0:2 - 31 Де Брюйне, 1:2 - 76 Аугусто.

Бразилия - Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия - Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

В 1/2 финала Бельгия сыграет со сборной Франции, которая в другом четвертьфинале обыграла Уругвай.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияКазань
Объекты
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