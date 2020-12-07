Бразилец с украинскими корнями забил невероятный гол ударом с центра поля. Видео

Бразильский футболист "Крузейро" Рафаэль Собис, отец которого – украинец, забил гол фантастическим ударом с центра поля в матче местной Серии Б против "Гремио Бразил".

На 74-й минуте поединка при счете 3:1 в пользу его команды он получил мяч на своей половине, оценил позицию голкипера соперников и мощным ударом забросил игровой снаряд ему шиворот. Этот гол стал вторым для Собиса и последним в этой встрече.

Благодаря этой победе "Крузейро" обогнал "Гремио Бразил" в турнирной таблице и поднялся на 11-е место с 34 очками после 26 туров. Их соперники теперь занимают 14-ю позицию с 33 пунктами.

Собис начинал свою карьеру в бразильском "Интернасьонале", после чего на протяжении нескольких лет выступал за испанский "Бетис" и "Аль-Джазиру" в ОАЭ. Не сумев добиться успеха в Европе, он вернулся на родину.

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