Бразилец показал фантастическую коллекцию футболок Андрея Шевченко

Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко. На фото можно увидеть различные экипировки всех команд, за которые выступал украинец - от "Динамо" до "Челси"

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", - написал фанат у себя в Instagram.

Как сообщает 24 канал, Марселу Ферри 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной "Васко да Гама". А его главное хобби - коллекционирование футболок Андрея Шевченко.

От "Динамо" 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все - оригинальные, никакой подделки. Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год.

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