Бразилец показал фантастическую коллекцию футболок Андрея Шевченко

Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко. На фото можно увидеть различные экипировки всех команд, за которые выступал украинец - от "Динамо" до "Челси"
"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", - написал фанат у себя в Instagram.
Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка. На фото можна побачити різні футболки всіх команд, за які виступав Шевченко – "Динамо", "Мілана", "Челсі" і збірної України. ⠀ "Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда", – написав фанат. Марселу Феррі 33 роки і він працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А його головне хобі – колекціонування футболок Андрія Шевченка. У своєму Instagram (@marcel.shevchenko.shirts) він має 2,5 тис. підписників і майже 200 публікацій. Чи не половина з них – фото футболок легендарного українського форварда. Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все – оригінальні, ніякої підробки. Деякі екземпляри дуже складно знайти навіть у нас і вони просто вражають своєю раритетністю. Фото: @marcel.shevchenko.shirts #24канал #каналновин #спорт #футбол #Шевченко #збірнаУкраїни #Shevchenko #Sheva #AndriyShevchenko #StayAtHome
Как сообщает 24 канал, Марселу Ферри 33 года и он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за родной "Васко да Гама". А его главное хобби - коллекционирование футболок Андрея Шевченко.
От "Динамо" 90-х до сборной Украины на Евро-2012. Все - оригинальные, никакой подделки. Некоторые экземпляры очень сложно найти даже у нас и они просто поражают своей раритетностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
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