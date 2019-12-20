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21 декабря • обновлено в 00:08
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"Братья украинцы, горжусь!" Зозуля сделал мощное заявление из-за скандала в Испании

3.4т
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Украинский футболист Роман Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку после скандала с обвинениями в нацизме со стороны испанских фанатов.

Ультрас "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес нашего игрока во время игры с "Альбасете", цвета которого защищает Роман. Инцидент привел к остановке встречи, что вызвало резонанс в Испании и Украине.

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"Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы не представляете, как мне было тепло из-за вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против "Райо Вальекано", я получил столько безумной поддержки! Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем! Я заботился, и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы – сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!" – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув "Донбасс".

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Теги
Альбасете Райо Вальекано
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну да, ну да. Возможно, Зозуля не в курсе, так я ему объясню, что значат те самые "14/88", на фоне которых он позирует на фотографии. Есть несколько вариантов трактовки (все они связаны с национал-социализмом и запрещены в ФРГ - даже номера автомобильные с такой последовательностью цифр немцы не выдают), самая популярная среди нациков - "Auf Deutschland! / Heil H*tler!", что в переводе на русский звучит: "За Германию! / Слава Г*тлеру! (Да здравствует Г*тлер!)". Зозуля уверен, что он именно УКРАИНСКИЙ патриот? :)
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Райо Вальекано вроде в пригороде Мадрида базируется. Им то зачем это чудик и все что с ним связано? Они, как кастильцы, должны галисийцев, андалусцев и особенно басков с каталонцами парафинить. )))))))))))))))))))))))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Такие нацисты, как зозуля, будут позорить одним только своим видом украинский народ. По факту, йододефицитные галичане являются ущербным субэтносом.
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Voavnovich Vovan
Voavnovich Vovan
Штуцер Лёва, Это ты ущербный
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