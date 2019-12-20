"Братья украинцы, горжусь!" Зозуля сделал мощное заявление из-за скандала в Испании

Украинский футболист Роман Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку после скандала с обвинениями в нацизме со стороны испанских фанатов.

Ультрас "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес нашего игрока во время игры с "Альбасете", цвета которого защищает Роман. Инцидент привел к остановке встречи, что вызвало резонанс в Испании и Украине.

"Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы не представляете, как мне было тепло из-за вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против "Райо Вальекано", я получил столько безумной поддержки! Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем! Я заботился, и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы – сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!" – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув "Донбасс".

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