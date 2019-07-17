Братки с автоматами: российский клуб снял скандальное видео, а затем его удалил

Российский клуб "КамАЗ" из Набережных Челнов презентовал новую форму на сезон-2019/20 стильным видеороликом в духе криминальных разборок 90-х.

Четырехминутное видео сделано по образу и подобию старых боевиков, которые в то время смотрели на VHS-кассетах. Колорита добавляют малиновый пиджак и золотая цепь одного из героев, музыка из "Бригады" и "Криминального чтива".

К сожалению, уже спустя несколько часов после публикации ролик с презентацией формы был удален со всех официальных каналов ФК "КамАЗ". Однако его все еще можно посмотреть в интернете.

В пресс-службе клуба заявили Sports.ru, что клуб удалил видео не по своей воле.

"ФК КАМАЗ действительно удалил юмористический видеоролик, презентующий новую форму команды. Мы сделали это по не зависящим от клуба причинам. Сожалеем об этом, но хотим отметить, что стилистику подобных видео каждый болельщик может наблюдать ежедневно в эфире программ некоторых федеральных каналов".

Как отметил один из источников, причиной удаления стало, скорее всего, настойчивое требование представителей силовых структур и политических сил Татарстана. Вероятно, чиновники резко отреагировали на юмор, связанный с бандитской культурой 90-х, а такая острая сатира в современной России, мягко говоря, не приветствуется.

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