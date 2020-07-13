Брата футболиста "Тоттенхэма" застрелили во Франции

Михаил Морозов Футбол 15:58, 13.07.2020 Обновлено: 16:18, 13.07.2020

Младшего брата защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье застрелили возле одного из ночных клубов Тулузы.

Как сообщает издание BBC, Кристофер Орье умер в больнице после того, как бригада скорой помощи нашла его с огнестрельным ранением живота в одном из промышленных районов на окраине французского города. Подозреваемый в его убийстве человек скрылся с места преступления.

Кристофер Орье был застрелен возле ночного клуба
Twitter FranceNews24

26-летний Кристофер, как и его брат Серж, родился в Кот-д`Ивуаре и играл в футбол во Франции. Он защищал цвета команды "Родео Тулуза", которая выступает в пятом по силе дивизионе страны.

"Тоттенхэм" выразил глубочайшие соболезнования Сержу Орье и его семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летний футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился насмерть на мотоцикле.

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