Брата футболиста "Тоттенхэма" застрелили во Франции
Брата Сержа Орье застрелили во Франции.
Младшего брата защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье застрелили возле одного из ночных клубов Тулузы.
Как сообщает издание BBC, Кристофер Орье умер в больнице после того, как бригада скорой помощи нашла его с огнестрельным ранением живота в одном из промышленных районов на окраине французского города. Подозреваемый в его убийстве человек скрылся с места преступления.
Кристофер Орье был застрелен возле ночного клуба Twitter FranceNews24
26-летний Кристофер, как и его брат Серж, родился в Кот-д`Ивуаре и играл в футбол во Франции. Он защищал цвета команды "Родео Тулуза", которая выступает в пятом по силе дивизионе страны.
"Тоттенхэм" выразил глубочайшие соболезнования Сержу Орье и его семье.
Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летний футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился насмерть на мотоцикле.