Брат легендарного Уэйна Руни забил гол ударом со своей половины поля. Видео

Родной брат легендарного английского футболиста Уэйна Руни Джон помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка страны, забив невероятный гол.

Полузащитник "Стокпорт Каунти" открыл счет в выездном поединке 1/128 финала турнира против "Рочдейла" уже на седьмой минуте. Футболист отобрал мяч на своей половине, продвинулся ближе к центру поля, а затем увидел, что голкипер соперников вышел из ворот слишком далеко, и запустил мяч ему за шиворот.

После победы со счетом 2:1 "Стокпорт" в следующем раунде сыграет против команды "Йовил Таун", которая так же, как и клуб Джона Руни, выступает в пятом по силе дивизионе Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лиге Европы воспитанник "Барселоны" побил рекорд турнира, забив со своей половины поля.