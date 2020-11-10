Брат легендарного Уэйна Руни забил гол ударом со своей половины поля. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Джон Руни

Родной брат легендарного английского футболиста Уэйна Руни Джон помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка страны, забив невероятный гол.

Полузащитник "Стокпорт Каунти" открыл счет в выездном поединке 1/128 финала турнира против "Рочдейла" уже на седьмой минуте. Футболист отобрал мяч на своей половине, продвинулся ближе к центру поля, а затем увидел, что голкипер соперников вышел из ворот слишком далеко, и запустил мяч ему за шиворот.

После победы со счетом 2:1 "Стокпорт" в следующем раунде сыграет против команды "Йовил Таун", которая так же, как и клуб Джона Руни, выступает в пятом по силе дивизионе Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лиге Европы воспитанник "Барселоны" побил рекорд турнира, забив со своей половины поля.

АнглияУэйн Руни