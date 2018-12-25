Брат чемпиона мира просился в команду УПЛ

Брат победителя чемпионата мира-2018 Поля Погба Флорентин мог стать игроком луганской "Зари". Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов сообщил, что с ним связывался агент футболиста.

"Не мы интересовались братом Погба, а он нами. Через агентов пытался приехать выступать за "Зарю". Такая информация исходила от его агентов", — цитирует функционера "Зари" пресс-служба клуба Премьер-лиги Украины.

Флорентин Погба Credit Photo - Icon Sport

Флорентин Погба является защитником сборной Гвинеи. Летом 2018 года футболист заключил контракт с турецким "Генчлербирлиги", который на данный момент является лидером второго по значимости дивизиона страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.

Кроме того, главный тренер "Зари" выступил с патриотическим заявлением. Вернидуб признался в любви к Украине.