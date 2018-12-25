МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Брат чемпиона мира просился в команду УПЛ

2.1тЧитать материал на украинском

Брат победителя чемпионата мира-2018 Поля Погба Флорентин мог стать игроком луганской "Зари". Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов сообщил, что с ним связывался агент футболиста.

"Не мы интересовались братом Погба, а он нами. Через агентов пытался приехать выступать за "Зарю". Такая информация исходила от его агентов", — цитирует функционера "Зари" пресс-служба клуба Премьер-лиги Украины.

Флорентин Погба

Флорентин Погба

Credit Photo - Icon Sport

Новости
''Серьезное предложение'': Вернидуб высказался о переходе в "Динамо"

Флорентин Погба является защитником сборной Гвинеи. Летом 2018 года футболист заключил контракт с турецким "Генчлербирлиги", который на данный момент является лидером второго по значимости дивизиона страны.

Брат чемпиона мира просился в команду УПЛ

Новости
''После той ситуации'': скандальный экс-защитник "Динамо" резко высказался о возвращении в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.

Кроме того, главный тренер "Зари" выступил с патриотическим заявлением. Вернидуб признался в любви к Украине.

Персона
Поль Погба
Место
Украина
Тег
ФК Заря
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги