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"Шахтер" нас заставлял": Хацкевич прокомментировал поражение "Динамо"

1.4т Читать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру свой команде с донецким "Шахтером" в центральном матче 3-го тура украинской Премьер-лиге.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

Динамомания

"Шахтер" сейчас свежее. У них есть недельный цикл для подготовки к играм, они работают не только на восстановление. Мы всегда пытаемся освежить игру. Если бы сегодня играли в открытый футбол с первых минут, было бы очень тяжело. Тайсон, Марлос и Исмаили хорошо разгоняют атаки. У них хороший контроль мяча. В первом тайме мы очень низко садились, Гармаш также действовал очень низко. Во втором тайме поднялись чуть выше, и при счете 1:1 у нас был хороший момент. Потом сказалось индивидуальное мастерство Марлоса. В конце выпустили второго нападающего, пытались растянуть оборону соперника, доставлять мяч в штрафную. К сожалению, этого не получалось", - цитирует Хацкевича "Динамомания"

Тренер не считает ситуацию, когда команда 70 минут в матче с "Шахтером" отбивается в своей штрафной, нормальной.

"Мы пытаемся контролировать мяч, но допускаем простые ошибки и этим упрощаем игру для "Шахтера". Мы не собираемся 70 минут отбиваться, но брак в передачах при переходе из обороны в атаку зашкаливает. Решения принимают футболисты. Но и "Шахтер" тоже заставлял нас ошибаться на нашей половине поля. Повторюсь, они сейчас свежее. Сами знаете, какой у нас график. Но мы на него не жалуемся. Не имеем права. Мы определили на этот период времени 14-15 футболистов, которые лучше готовы", - подытожил белорус.

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Напомним, что игра "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 1:2. Решающий гол на 64-й минуте забил Марлос. После финального свистка на поле завязалась небольшая драка между футболистами.

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Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персона
Александр Хацкевич
Место
Украина Киев
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Олень уйди уже бездарь
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