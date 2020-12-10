"Заря" поражением завершила сезон в Лиге Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" в 6-м туре Лиги Европы проиграл в гостях португальской "Браге". Встреча заключительного тура группового этапа, которая уже не имела турнирного значения, завершилась со счетом 2:0.

Поединок начался с массированных атак хозяев.

"Брага" активно вступала в прессинг, при этом высоко поднимаясь в защитной линии. "Заря" оказалась полностью прижата к воротам, лишь изредка на несколько минут получая контроль над мячом.

Португальцы раз за разом с дальней дистанции обстреливали ворота Никиты Шевченко, но без особой остроты. На 36-й минуте Абель Руис воспользовался ошибкой луганчан в центре поля и вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.

Сразу после этого украинцы смогли организовать первый по настоящему опасный момент в игре. Кабаев из-под защитника пробил в дальний левый угол, но круглый прошел в метре от штанги.

Развязка наступила в дебюте второго тайма. На 61-й минуте Галено накрутил Фаворова, пробил мимо Шевченко, а Абу-Ханна, пытаясь выбить, занес мяч в ворота.

Расстроенные футболисты "Зари" потеряли концентрацию и через 5 минут пропустили второй гол.

Напомним, что неделю назад луганчане сенсационно обыграли английский "Лестер" (1:0). Встреча с "Брагой" во 2-м туре ЛЕ завершилась со счетом 1:2 в пользу португальцев.