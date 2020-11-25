"Шахтер" разгромно проиграл в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха. Поединок на стадионе "Боруссия-Парк" завершился со счетом 4:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Боруссия М – Шахтер.

На этот матч "горняки" вышли без своего главного тренера, который был дисквалифицирован УЕФА.

С первых минут хозяева захватили инициативу, уверенно владея мячом и без проблем разыгрывая комбинации в центре поля. "Шахтеру" никак не удавалось наладить организацию своей игры и подобраться к штрафной "Боруссии".

На 17-й минуте немцы открыли счет. Сергей Кривцов неудачно сыграл в подкате против Маркуса Тюрама, зацепив ногу француза и турецкий рефери Джюнейт Чакыр поставил пенальти. Наказание четко реализовал Штиндль.

"Шахтер" продолжал отбиваться, организовав первую атаку лишь на 24-й минуте. Нашей команде удалось больше владеть мячом, но никакого намека на остроту у ворот Зоммера это и не принесло.

"Боруссия" при первой же возможности убегала в контратаку и на 34-й минуте забила второй гол. Штиндль подал с углового на линию вратарской, где Эльведи оторвался от Марлоса и головой расстрелял Пятова.

"Боруссия" доминировала, не давая "Шахтеру" даже намек на реванш. Статистика ударов по воротам 9:1 в пользу немецкой команды.

Еще до перерыва счет в матче стал разгромным. На 45-й минуте футболисты из Менхенгладбаха подали штрафной. Бондарь вынес мяч головой на Эмболо, и швейцарский форвард, ударом через себя, утроил преимущество своей команды.

Второй тайм гладбахцы начали по счету, не форсируя события. "Шахтер" наладил контроль за мячом, подолгу его катая в центре, но на результате это никак не сказывалось: 10:5 удары в сторону ворот и 4:0 в створ не в нашу пользу.

Точку в матче на 77-й минуте поставил Вендт. После подачи со штрафного Пятов ждал удара, но мяч никого не коснулся и спокойно влетел в сетку ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре "горняки" сенсационно обыграли мадридский "Реал" (3:2), а во втором выстояли нулевую ничью с итальянским "Интером".