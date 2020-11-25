"Боруссия М" – "Шахтер": онлайн видео голов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты играет гостевой поединок 4-го тура Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

Встреча проходит на стадионе "Боруссия-Парк".

Счет был открыт уже на 17-й минуте. Кривцов в своей штрафной площадке неудачно сыграл в подкате против Тюрама, зацепив ногу француза. Штиндль уверенно реализовал пенальти.

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"Боруссия М" Германия – "Шахтер" Украина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 17, пенальти Штиндль.

Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль, Нойхаус, Лазаро, Крамер, Эмболо, Тюрам.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тете, Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура между этими командами завершилась со счетом 6:0 в пользу "Боруссии".