"Боруссия" М показала, что творилось в ее раздевалке после матча "Шахтера" с "Интером". Видео

Футболисты "Боруссии" из Менхенгладбаха устроили бурное празднование в своей раздевалке после окончания игры 6-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Интером".

Немецкие игроки, раньше завершившие свою встречу с "Реалом", ожидали конца матча в Милане, который определял их дальнейшую судьбу в ЛЧ.

После того, как главный арбитр матча "Шахтер" – "Интер" Славко Винчич финальным свистком зафиксировал счет 0:0, выводивший в плей-офф "Боруссию", ее игроки начали танцевать и кричать от счастья.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Боруссия" М в группе B заняла итоговое 2-е место, при этом ни разу не обыграв ни "Интер" ни "Реал". Успех немцам принесли двойная победа над "Шахтером" с общим счетом 10:0.