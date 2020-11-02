"Боруссия" М оконфузилась перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ

Михаил Морозов Футбол 19:15, 2.11.2020

Пресс-служба "Боруссии" из Менхенгладбаха допустила нелепую ошибку накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

На официальной странице команды в Twitter появилась запись, в которой сообщается, что футболисты и тренеры отправились на поединок в Донецк. Игра, напомним, состоится в Киеве.

Немецкий клуб якобы отправился в Донецк
Twitter "Боруссии" М
Игрок "Боруссии" М перед вылетом из Германии
Twitter "Боруссии" М
Футболисты перед посадкой на самолет
Twitter "Боруссии" М
Справа основной голкипер команды Ян Зоммер
Twitter "Боруссии" М

Пользователи социальной сети не оставили эту публикацию без внимания. Некоторые высмеяли немецкий клуб, а другие выразили свое недовольство и призвали удалить пост.

"Это будет большой ошибкой, ребята. Мало того, что матч пройдет в Киеве, так еще и в Донецке больше нет аэропорта", "Скажите команде срочно поменять билеты", "Донецк оккупирован Россией, как вам не стыдно", "Вам нужно удалить этот пост", "Удачи, мужики! Сделайте селфи, когда прилетите".

Полет в Донецк назвали большой ошибкой
Twitter "Боруссии" М
Пользователи призвали удалить пост
Twitter "Боруссии" М

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Шахтером" и "Боруссией" М состоится во вторник, 3 ноября. Букмекеры назвали фаворита этого матча.

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