"Боруссия" М оконфузилась перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ

Пресс-служба "Боруссии" из Менхенгладбаха допустила нелепую ошибку накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

На официальной странице команды в Twitter появилась запись, в которой сообщается, что футболисты и тренеры отправились на поединок в Донецк. Игра, напомним, состоится в Киеве.

Немецкий клуб якобы отправился в Донецк Twitter "Боруссии" М

Игрок "Боруссии" М перед вылетом из Германии Twitter "Боруссии" М

Футболисты перед посадкой на самолет Twitter "Боруссии" М

Справа основной голкипер команды Ян Зоммер Twitter "Боруссии" М

Пользователи социальной сети не оставили эту публикацию без внимания. Некоторые высмеяли немецкий клуб, а другие выразили свое недовольство и призвали удалить пост.

"Это будет большой ошибкой, ребята. Мало того, что матч пройдет в Киеве, так еще и в Донецке больше нет аэропорта", "Скажите команде срочно поменять билеты", "Донецк оккупирован Россией, как вам не стыдно", "Вам нужно удалить этот пост", "Удачи, мужики! Сделайте селфи, когда прилетите".

Полет в Донецк назвали большой ошибкой Twitter "Боруссии" М

Пользователи призвали удалить пост Twitter "Боруссии" М

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Шахтером" и "Боруссией" М состоится во вторник, 3 ноября. Букмекеры назвали фаворита этого матча.