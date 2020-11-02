"Боруссия" М оконфузилась перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ

Пресс-служба "Боруссии" из Менхенгладбаха допустила нелепую ошибку накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

На официальной странице команды в Twitter появилась запись, в которой сообщается, что футболисты и тренеры отправились на поединок в Донецк. Игра, напомним, состоится в Киеве.

Пользователи социальной сети не оставили эту публикацию без внимания. Некоторые высмеяли немецкий клуб, а другие выразили свое недовольство и призвали удалить пост.

"Это будет большой ошибкой, ребята. Мало того, что матч пройдет в Киеве, так еще и в Донецке больше нет аэропорта", "Скажите команде срочно поменять билеты", "Донецк оккупирован Россией, как вам не стыдно", "Вам нужно удалить этот пост", "Удачи, мужики! Сделайте селфи, когда прилетите".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Шахтером" и "Боруссией" М состоится во вторник, 3 ноября. Букмекеры назвали фаворита этого матча.